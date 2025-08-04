Fußball: Deutschlandweite D-Junioren-Turnierserie gastiert in Dennheritz

Am Sonntag ist der Fußballnachwuchs in Westsachsen gefragt. Der Sieger der Vorrunde sichert sich die Möglichkeit auf einen besonderen Gewinn.

Nicht nur bei den Männern des FSV Dennheritz läuft die Saisonvorbereitung auf Hochtouren. Am Sonntag erwartet auch die jungen Kicker aus der Region ein Highlight: Der FSV Dennheritz richtet dann eine von insgesamt 100 Vorrundengruppen des deutschlandweiten „Allianz-Juniors-Cups“ aus, einer Turnierserie für D-Junioren. Los geht es ab 11 Uhr...