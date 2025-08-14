Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf Daniela Mittag (links) und die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau wartet am Sonntag das erste Pflichtspiel.
Auf Daniela Mittag (links) und die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau wartet am Sonntag das erste Pflichtspiel. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Fußball: DFC Westsachsen Zwickau blickt nach Seuchenjahr positiv in Richtung Saisonauftakt
Redakteur
Von Anika Zimny
Mit großen personellen Problemen hatten die Landesliga-Fußballerinnen im Frühjahr zu kämpfen. Die scheinen überwunden, doch nicht nur das lässt das Team optimistisch ins erste Pflichtspiel gehen.

Beim Landesklasseteam des 1. FC Rodewisch und damit einem unterklassigen Konkurrenten starten die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau am Wochenende in die neue Saison. In der Ausscheidungsrunde des Sachsenpokalwettbewerbs sind die Gäste am Sonntag, 13 Uhr aber nicht nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Landesliga in der Favoritenrolle....
Mehr Artikel