Fußball: DFC Westsachsen Zwickau gelingt mit dem Schlusspfiff der Ausgleich

Vor allem im Angriff gab es für die Landesliga-Fußballerinnen beim Auswärtsspiel in Dresden noch Luft nach oben. Trotz Rückstand gab das Team aber nicht auf und wurde dafür belohnt.

Am Ende fiel das 2:2-Unentschieden der Landesliga-Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau am Sonntag unter die Kategorie Schadensbegrenzung. Beim Tabellenvorletzten 1. FFC Fortuna Dresden II hatten sich die Gäste vor allem im Angriff schwer getan und im gesamten Spiel eine ganze Reihe guter Chancen liegen gelassen. So waren die Zwickauerinnen...