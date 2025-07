Fußball: ESV Lok Zwickau setzt sich klar gegen den TSV Crossen durch

Das Testspiel des Sachsenligaabsteigers wurde am Sonntag doch auf eigenem Platz ausgetragen. Der Erfolg hätte am Ende sogar höher ausfallen können.

Sachsenligaabsteiger ESV Lok Zwickau hat am Sonntag im zweiten Testspiel vor der neuen Saison einen klaren 7:0 (4:0)-Erfolg gegen die Westsachsenliga-Fußballer des TSV Crossen gefeiert. Beim aufgrund von Bauarbeiten kurzfristig in Marienthal statt in Crossen ausgetragenen Duell kamen bei den Gastgebern insgesamt 17 Spieler zum Einsatz, darunter...