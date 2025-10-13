Fußball-Kreispokal: Erste Entwarnung nach Schreckmoment beim Stadtderby Lok Glauchau-Niederlungwitz gegen VfB Empor II

Nach einem Kopfballduell musste ein Spieler ins Krankenhaus gebracht werden. Die erste Hälfte wurde daraufhin etwas früher abgepfiffen. Zum Glück konnte danach wieder über Fußball geredet werden.

Patrick Jahn, der Vereinsvorsitzende des VfB Empor Glauchau, war am Montag erleichtert. Am Tag zuvor war er beim Stadtderby im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals mit der zweiten Mannschaft des VfB Empor beim SV Lok Glauchau-Niederlungwitz mit vor Ort. Kurz vor der Pause knallte Eliso Gleixner bei einem Kopfballduell mit einem Gegenspieler... Patrick Jahn, der Vereinsvorsitzende des VfB Empor Glauchau, war am Montag erleichtert. Am Tag zuvor war er beim Stadtderby im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals mit der zweiten Mannschaft des VfB Empor beim SV Lok Glauchau-Niederlungwitz mit vor Ort. Kurz vor der Pause knallte Eliso Gleixner bei einem Kopfballduell mit einem Gegenspieler...