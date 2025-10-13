Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tim Seifert (am Ball) erzielte für Crossen im Duell mit Mosel das zwischenzeitliche 2:1 für den TSV.
Tim Seifert (am Ball) erzielte für Crossen im Duell mit Mosel das zwischenzeitliche 2:1 für den TSV.
Zwickau
Fußball-Kreispokal: Zuschauerhoch in Mosel, ein Motor als Bremse und ein Futsal-Meister in Topform
Redakteur
Von Torsten Ewers
Das Achtelfinale hatte im Kreisverband Fußball Zwickau einiges zu bieten. „Freie Presse“ hat Stimmen und Geschichten gesammelt.

31 Treffer in acht Partien, zwei davon erst in der Verlängerung entschieden – das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs des Kreisverbands Fußball Zwickau (KVFZ) hatte einiges zu bieten. „Wir sind zufrieden mit dem Achtelfinale. Da wurde wieder einiges aufgemischt“, sagt Lutz Seidel, der Vorsitzende des Spielausschusses. Das Viertelfinale wird...
