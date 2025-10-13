Fußball-Kreispokal: Zuschauerhoch in Mosel, ein Motor als Bremse und ein Futsal-Meister in Topform

Das Achtelfinale hatte im Kreisverband Fußball Zwickau einiges zu bieten. „Freie Presse“ hat Stimmen und Geschichten gesammelt.

31 Treffer in acht Partien, zwei davon erst in der Verlängerung entschieden – das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs des Kreisverbands Fußball Zwickau (KVFZ) hatte einiges zu bieten. „Wir sind zufrieden mit dem Achtelfinale. Da wurde wieder einiges aufgemischt“, sagt Lutz Seidel, der Vorsitzende des Spielausschusses. Das Viertelfinale wird...