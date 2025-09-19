Fußball-Kreispokal Zwickau: Achtelfinale wartet mit Glauchauer Derby, Topspiel in Mosel und einem Fragezeichen auf

Die Auslosung hat vier direkte Duelle von Westsachsenliga-Mannschaften ergeben. Das bedeutet auch: Mindestens drei Teams, die nicht in der höchsten Liga spielen, werden die nächste Runde erreichen.

Das Achtelfinale im Marx-Städter-Kreispokal der Fußballer wird am 12. Oktober mit mehreren spannenden Duellen aufwarten. Die Auslosung am Donnerstagabend anlässlich der Vorstandssitzung des Kreisverbandes Fußball Zwickau ergab vier direkte Duelle von Mannschaften der Westsachsenliga. Neben dem Stadtderby zwischen Lok Glauchau-Niederlungwitz