Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

  • Fußball-Kreispokal Zwickau: Achtelfinale wartet mit Glauchauer Derby, Topspiel in Mosel und einem Fragezeichen auf

16 Mannschaften sind noch im Rennen um den Fußball-Kreispokal.
16 Mannschaften sind noch im Rennen um den Fußball-Kreispokal. Bild: Symbolbild: ImageFlow/stock.adobe.com
16 Mannschaften sind noch im Rennen um den Fußball-Kreispokal.
16 Mannschaften sind noch im Rennen um den Fußball-Kreispokal. Bild: Symbolbild: ImageFlow/stock.adobe.com
Zwickau
Fußball-Kreispokal Zwickau: Achtelfinale wartet mit Glauchauer Derby, Topspiel in Mosel und einem Fragezeichen auf
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Auslosung hat vier direkte Duelle von Westsachsenliga-Mannschaften ergeben. Das bedeutet auch: Mindestens drei Teams, die nicht in der höchsten Liga spielen, werden die nächste Runde erreichen.

Das Achtelfinale im Marx-Städter-Kreispokal der Fußballer wird am 12. Oktober mit mehreren spannenden Duellen aufwarten. Die Auslosung am Donnerstagabend anlässlich der Vorstandssitzung des Kreisverbandes Fußball Zwickau ergab vier direkte Duelle von Mannschaften der Westsachsenliga. Neben dem Stadtderby zwischen Lok Glauchau-Niederlungwitz...
