Fußball-Kreisverband Zwickau: Das sind die Paarungen fürs Pokal-Viertelfinale der Männer

Zwickau
In der Runde der letzten Acht wird es je ein direktes Duell zweier Teams aus der Westsachsen- und der Kreisliga geben. Das ergab die Auslosung am Freitag. Folgt auch die nächste Überraschung?
Im Viertelfinale des Marx-Städter-Kreispokalwettbewerbes der Männer am 29. März 2026 wird mindestens ein unterklassiger Fußballverein die nächste Runde erreichen. Das steht seit der Auslosung am Freitagabend fest, die anlässlich der Vorstandssitzung des Kreisverbandes Fußball Zwickau vorgenommen wurde. Denn die ergab zwar einerseits mit der...
