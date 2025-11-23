Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen gewinnt heißes Derby bei eisigen Temperaturen gegen Meeraner SV

Die Gastgeber setzten ihren Aufwärtstrend am Sonntag mit einem 6:3-Erfolg fort. Sieben der neun Treffer fielen in einem intensiven Spiel nach ruhenden Bällen.

Die meisten der 95 Zuschauer am Sonntag in der Sportanlange Mülsen waren in Winterjacke, Schal und Mütze eingepackt. Eisig war beim Westsachsenderby zwischen dem SV Blau-Gelb Mülsen und dem Meeraner SV am elften Spieltag der Fußball-Sachsenklasse West aber nur das Wetter. Denn trotz Temperaturen um den Nullpunkt und einem kalten Wind, der den...