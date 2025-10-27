Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen rettet trotz Unterzahl den ersten Punkt seit sechs Spielen

Zwickau
Im Kellerduell holten die Westsachsen am Sonntag ein 2:2 gegen Reichenbrand. Was der Kapitän danach lobte und warum er eher zwei verlorenen Punkten hinterher weinte.
Ein Unentschieden, das zwei Kellerkindern am neunten Spieltag der Fußball-Landesklasse nicht wirklich weiterhalf. So fiel das Fazit am Sonntag nach dem 2:2 zwischen Schlusslicht Blau-Gelb Mülsen und dem Zwölften Eiche Reichenbrand aus. Nach Abpfiff machten sich aber gemischte Gefühle im Lager der Hausherren breit, denn nach einem...
