Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen rettet trotz Unterzahl den ersten Punkt seit sechs Spielen

Im Kellerduell holten die Westsachsen am Sonntag ein 2:2 gegen Reichenbrand. Was der Kapitän danach lobte und warum er eher zwei verlorenen Punkten hinterher weinte.

Ein Unentschieden, das zwei Kellerkindern am neunten Spieltag der Fußball-Landesklasse nicht wirklich weiterhalf. So fiel das Fazit am Sonntag nach dem 2:2 zwischen Schlusslicht Blau-Gelb Mülsen und dem Zwölften Eiche Reichenbrand aus. Nach Abpfiff machten sich aber gemischte Gefühle im Lager der Hausherren breit, denn nach einem...