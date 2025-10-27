Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Mülsener punkteten nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder gegen Eiche Reichenbrand.
Die Mülsener punkteten nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder gegen Eiche Reichenbrand. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim - stock.adobe.com
Die Mülsener punkteten nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder gegen Eiche Reichenbrand.
Die Mülsener punkteten nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder gegen Eiche Reichenbrand. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim - stock.adobe.com
Zwickau
Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen rettet trotz Unterzahl den ersten Punkt seit sechs Spielen
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kellerduell holten die Westsachsen am Sonntag ein 2:2 gegen Reichenbrand. Was der Kapitän danach lobte und warum er eher zwei verlorenen Punkten hinterher weinte.

Ein Unentschieden, das zwei Kellerkindern am neunten Spieltag der Fußball-Landesklasse nicht wirklich weiterhalf. So fiel das Fazit am Sonntag nach dem 2:2 zwischen Schlusslicht Blau-Gelb Mülsen und dem Zwölften Eiche Reichenbrand aus. Nach Abpfiff machten sich aber gemischte Gefühle im Lager der Hausherren breit, denn nach einem...
