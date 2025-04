Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen schenkt Sieg gegen SC Syrau in den Schlussminuten her

Die Mülsener trennten sich am Sonntagnachmittag 2:2 vom SC Syrau. Der Ausgleich in der Nachspielzeit ist umso ärgerlicher, da auch die Landesklasse-Konkurrenz im Abstiegskampf am Wochenende patzte.

Ein Punktgewinn, der sich auf vielen Eben deutlich mehr nach zwei verlorenen Zählern anfühlt. Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen führten beim Heimspiel gegen den SC Syrau am 23. Spieltag bis zur 86. Minute mit 2:0, was drei dringend benötige Punkte bedeutet hätte. Die Gastgeber kassierten auf dem heimischen Rasenplatz jedoch...