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Franz Thümmler (links) hatte am Sonntag gegen Schöneck – im Bild Florian Heydeck – zweimal per Elfmeter getroffen.
Franz Thümmler (links) hatte am Sonntag gegen Schöneck – im Bild Florian Heydeck – zweimal per Elfmeter getroffen. Foto: Ralf Wendland
Franz Thümmler (links) hatte am Sonntag gegen Schöneck – im Bild Florian Heydeck – zweimal per Elfmeter getroffen.
Franz Thümmler (links) hatte am Sonntag gegen Schöneck – im Bild Florian Heydeck – zweimal per Elfmeter getroffen. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen überrascht mit vier Toren in 16 Minuten
Redakteur
Von Anika Zimny
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Gegen Spitzenreiter Schöneck waren die Westsachsen als Außenseiter ins Spiel gegangen. Kurioserweise stand auch bei der direkten Konkurrenz im Abstiegskampf zweimal das gleiche Endergebnis zu Buche.

Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen haben am Sonntagnachmittag wichtige und auch überraschende Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Auf ihrem Kunstrasenplatz strahlten sie nach dem Abpfiff der Partie gegen Spitzenreiter Schöneck mit der Sonne um die Wette, denn auf der Anzeigetafel stand zu diesem Zeitpunkt ein...
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