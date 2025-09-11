Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen und Lok Zwickau müssen Ausfälle verkraften

Die Mülsener wollen am Sonntag auch ohne ihren Kapitän den Bock gegen Merkur Oelsnitz umstoßen. Bei den Zwickauern sieht es fürs Spiel in Freiberg personell wieder etwas besser aus als zuletzt.

Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen müssen bei ihrem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr gegen den SV Merkur Oelsnitz auf ihren Kapitän verzichten. Noah Schebitz hatte sich bei der 0:8-Sachsenpokalniederlage gegen den VFC Plauen am vergangenen Samstag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und musste noch vor der...