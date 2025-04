Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen will gegen den Tabellenletzten Anschluss ans rettende Ufer halten

Nach zwei Niederlagen in der Rückrunde sollen für die Westsachsen am Sonntag die ersten Punkte her. Das soll auch eine erfolgreiche Revanche werden.

Zu einem vermeintlich guten Zeitpunkt kommt der BSC Rapid Chemnitz als abgeschlagenes Schlusslicht der Fußball-Landesklasse West am Sonntag, 15 Uhr zum SV Blau-Gelb Mülsen: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und einer bisher punktlosen Rückrunde sind die Gastgeber ein wenig unter Druck geraten, wenn sie Anschluss an die Nichtabstiegsplätze...