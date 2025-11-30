Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau auf eigenem Platz mit fast makelloser Bilanz

Im letzten Heimspiel der Hinrunde entschied ein Traumtor kurz vor Schluss zu Gunsten der Hausherren. Blau-Gelb Mülsen machte hingegen in Syrau früh alles klar für den Sieg im Kellerduell.

Mit einer hervorragenden Bilanz haben die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag ihre Heimspiele der Hinrunde abgeschlossen. Der 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Motor Marienberg war der siebte Sieg in der achten Heimpartie, zu Buche stehen auf eigenem Platz 22 Punkte, 23:5 Tore und keine Niederlage. „Der Gegner stand sehr tief in...