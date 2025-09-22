Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau belohnt sich nach furiosem Start mit dem zweiten Saisonsieg

Gleich fünf Tore fielen am Sonntag im ersten Drittel der Partie gegen den SC Syrau. So viele wurden es am Ende in Schöneck im ganzen Spiel nicht, wo Blau-Gelb Mülsen beim Spitzenreiter klar verlor.

Mit einer überzeugenden Leistung haben die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag ordentlich Wiedergutmachung für die Auswärtsklatsche vor einer Woche beim BSC Freiberg betrieben. Beim klaren 5:1 (4:1)-Erfolg gegen den SC Syrau feierten die Marienthaler im fünften Saisonspiel den zweiten Sieg. „Für das Selbstvertrauen war es... Mit einer überzeugenden Leistung haben die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag ordentlich Wiedergutmachung für die Auswärtsklatsche vor einer Woche beim BSC Freiberg betrieben. Beim klaren 5:1 (4:1)-Erfolg gegen den SC Syrau feierten die Marienthaler im fünften Saisonspiel den zweiten Sieg. „Für das Selbstvertrauen war es...