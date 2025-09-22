Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau.
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau. Bild: Ralf Wendland
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau.
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau belohnt sich nach furiosem Start mit dem zweiten Saisonsieg
Von Reiner Thümmler, Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich fünf Tore fielen am Sonntag im ersten Drittel der Partie gegen den SC Syrau. So viele wurden es am Ende in Schöneck im ganzen Spiel nicht, wo Blau-Gelb Mülsen beim Spitzenreiter klar verlor.

Mit einer überzeugenden Leistung haben die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag ordentlich Wiedergutmachung für die Auswärtsklatsche vor einer Woche beim BSC Freiberg betrieben. Beim klaren 5:1 (4:1)-Erfolg gegen den SC Syrau feierten die Marienthaler im fünften Saisonspiel den zweiten Sieg. „Für das Selbstvertrauen war es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen und Lok Zwickau müssen Ausfälle verkraften
Steve Ehrler (rechts) will mit Blau-Gelb Mülsen an die gute erste Halbzeit beim Pokalspiel der Vorwoche gegen den VFC Plauen anknüpfen.
Die Mülsener wollen am Sonntag auch ohne ihren Kapitän den Bock gegen Merkur Oelsnitz umstoßen. Bei den Zwickauern sieht es fürs Spiel in Freiberg personell wieder etwas besser aus als zuletzt.
Philip Meyer, Reiner Thümmler
15.09.2025
3 min.
Kein Glück und ein Déjà-Vu: Mülsener Landesklasse-Fußballer verlieren erneut in der Nachspielzeit
Jonas Schebitz (am Ball) und die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen kassierten gegen Merkur Oelsnitz in letzter Sekunde noch das 1:2.
Ein Treffer kurz vor Abpfiff entschied am Sonntag das Heimspiel gegen Merkur Oelsnitz. Während es in Mülsen lange spannend blieb, kassierte der ESV Lok Zwickau in Freiberg schon die zweite Klatsche.
Lukas Strechel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel