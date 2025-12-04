Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf den ESV Lok Zwickau wartet im letzten Punktspiel 2025 ein Höhepunkt.
Auf den ESV Lok Zwickau wartet im letzten Punktspiel 2025 ein Höhepunkt. Bild: Symbolbild: Sergey Nivens - stock.adobe.com
Auf den ESV Lok Zwickau wartet im letzten Punktspiel 2025 ein Höhepunkt.
Auf den ESV Lok Zwickau wartet im letzten Punktspiel 2025 ein Höhepunkt. Bild: Symbolbild: Sergey Nivens - stock.adobe.com
Zwickau
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau beschließt das Jahr mit einem Spitzenspiel
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum letzten Mal in 2025 geht es am Wochenende für die Marienthaler und Blau-Gelb Mülsen um Punkte. Wer die Gegner sind und wie die Ausgangslage ist.

Die Hinrunde in der Fußball-Landesklasse West und auch das Spieljahr 2025 enden am Wochenende für den ESV Lok Zwickau mit einem echten Topspiel. Die Marienthaler, die derzeit mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 3 stehen, müssen am Sonntag um 13.30 Uhr beim direkten Konkurrenten SV Merkur 06 Oelsnitz antreten. Die Gastgeber aus dem Vogtland sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
27.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Wieso der ESV Lok Zwickau als Favorit ins Duell der Absteiger geht
Für die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen und Zwickau steht der vorletzte Spieltag 2025 auf dem Programm.
In der vergangenen Saison standen sich die Marienthaler und Marienberg noch in der Landesliga gegenüber. Für Blau-Gelb Mülsen wird es hingegen im nächsten Kellerduell ernst.
Anika Zimny, Reiner Thümmler
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
30.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau auf eigenem Platz mit fast makelloser Bilanz
Nick Krämer zeigt nicht nur in dieser Szene einen energischen Antritt. Die Nummer 9 des ESV Lok Zwickau sorgte am Sonntag auch mit einem Schuss aus 28 Metern für den 2:1-Siegtreffer gegen Marienberg.
Im letzten Heimspiel der Hinrunde entschied ein Traumtor kurz vor Schluss zu Gunsten der Hausherren. Blau-Gelb Mülsen machte hingegen in Syrau früh alles klar für den Sieg im Kellerduell.
Reiner Thümmler
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
Mehr Artikel