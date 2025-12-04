Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau beschließt das Jahr mit einem Spitzenspiel

Zum letzten Mal in 2025 geht es am Wochenende für die Marienthaler und Blau-Gelb Mülsen um Punkte. Wer die Gegner sind und wie die Ausgangslage ist.

Die Hinrunde in der Fußball-Landesklasse West und auch das Spieljahr 2025 enden am Wochenende für den ESV Lok Zwickau mit einem echten Topspiel. Die Marienthaler, die derzeit mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 3 stehen, müssen am Sonntag um 13.30 Uhr beim direkten Konkurrenten SV Merkur 06 Oelsnitz antreten. Die Gastgeber aus dem Vogtland sind... Die Hinrunde in der Fußball-Landesklasse West und auch das Spieljahr 2025 enden am Wochenende für den ESV Lok Zwickau mit einem echten Topspiel. Die Marienthaler, die derzeit mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 3 stehen, müssen am Sonntag um 13.30 Uhr beim direkten Konkurrenten SV Merkur 06 Oelsnitz antreten. Die Gastgeber aus dem Vogtland sind...