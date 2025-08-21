Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau muss zum starken Aufsteiger ins Vogtland

Zwickau
Eine schwere Aufgabe erwartet die Marienthaler im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison. Parallel kommt es auch in Mülsen zu einem interessanten Duell.
Eine schwere Aufgabe wartet auf die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag, 15 Uhr im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison beim VfB Schöneck. Der Aufsteiger gewann zum Auftakt 7:0 gegen Merkur Oelsnitz und setzte sich in der 1. Runde des Sachsenpokals 5:1 gegen Ex-Oberligist Marienberg durch. „Wir treffen auf einen...
