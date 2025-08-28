Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau will im Derby gegen den Meeraner SV die Klatsche von Schöneck vergessen machen

Eine Woche nach dem 0:8 gegen den Aufsteiger bekommen es die Marienthaler mit dem nächsten Neuling zu tun. Mülsen geht als Favorit in den dritten Spieltag.

Wiedergutmachung wollen die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag,15 Uhr im Derby gegen den Meeraner SV betreiben. Das nächste Duell gegen einen Aufsteiger soll anders ablaufen als das 0:8 am vergangenen Wochenende bei Neuling VfB Schöneck, das man laut Trainer Silvio Herbst gründlich ausgewertet hat: „Es ist als Derby das... Wiedergutmachung wollen die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Sonntag,15 Uhr im Derby gegen den Meeraner SV betreiben. Das nächste Duell gegen einen Aufsteiger soll anders ablaufen als das 0:8 am vergangenen Wochenende bei Neuling VfB Schöneck, das man laut Trainer Silvio Herbst gründlich ausgewertet hat: „Es ist als Derby das...