Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein holt gegen den VfB Auerbach II einen Zähler

Die Westsachsen kamen im Heimspiel am Sonntag nur schwer in Tritt. Welcher Spieler einen besonders großen Anteil an dem Punktgewinn hatte.

Mit 23 Punkten aus 18 Spielen ist Fortschritt Lichtenstein auf den 12. Platz in der Fußball-Sachsenklasse geklettert, was zunächst einmal ein Nichtabstiegsplatz wäre. Der Nachbar aus Oberlungwitz, der spielfrei hatte, steht nun als 13. unter dem Strich, hat 22 Punkte und auch schon ein Spiel mehr als die Lichtensteiner. Diese kamen beim 2:2 im...