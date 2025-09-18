Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein, Oberlungwitzer SV und Meeraner SV – wer kann am Wochenende jubeln?

Hohenstein-Ernstthal
Die westsächsischen Teams sind im Punktspielbetrieb gefordert. Den nominell leichtesten Gegner hat die einzige Mannschaft des Trios mit Heimrecht.
In der Fußball-Landesklasse sind Lichtenstein und Oberlungwitz derzeit in der Verfolgergruppe des Spitzenreiters Schöneck und haben – von der Papierform her – lösbare Aufgaben. Der noch sieglose Meeraner SV ist am dringendsten auf Punkte angewiesen – hat aber den schwersten Gegner. Gespielt wird jeweils am Sonntag ab 15 Uhr.
