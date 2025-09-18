Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein, Oberlungwitzer SV und Meeraner SV – wer kann am Wochenende jubeln?

In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball.
In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball. Bild: Symbolbild: Sergey Nivens/stock.adobe.com
In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball.
In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball. Bild: Symbolbild: Sergey Nivens/stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein, Oberlungwitzer SV und Meeraner SV – wer kann am Wochenende jubeln?
Von Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Die westsächsischen Teams sind im Punktspielbetrieb gefordert. Den nominell leichtesten Gegner hat die einzige Mannschaft des Trios mit Heimrecht.

In der Fußball-Landesklasse sind Lichtenstein und Oberlungwitz derzeit in der Verfolgergruppe des Spitzenreiters Schöneck und haben – von der Papierform her – lösbare Aufgaben. Der noch sieglose Meeraner SV ist am dringendsten auf Punkte angewiesen – hat aber den schwersten Gegner. Gespielt wird jeweils am Sonntag ab 15 Uhr.
