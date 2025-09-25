Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Fußball-Landesklasse: Meeraner SV möchte Ex-Coach Julius Michel und Fortschritt Lichtenstein keine Geschenke machen

Fortschritt-Trainer Julius Michel (rot) kehrt am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück.
Fortschritt-Trainer Julius Michel (rot) kehrt am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Fortschritt-Trainer Julius Michel (rot) kehrt am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück.
Fortschritt-Trainer Julius Michel (rot) kehrt am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Fußball-Landesklasse: Meeraner SV möchte Ex-Coach Julius Michel und Fortschritt Lichtenstein keine Geschenke machen
Von Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das westsächsische Derby kann für beide Teams zu einem Wendepunkt werden. Personell müssen beide Mannschaften Ausfälle verkraften.

Der Urlaub ist rechtzeitig vorbei. Am Samstag kehrt Julius Michel, Trainer der Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein, zurück. Am Sonntag steht er dann bereits beim Auswärtsspiel wieder an der Seitenlinie. „Das lässt er sich nicht entgehen“, sagt Nikolas Sonntag, Präsident des Gegners Meeraner SV, mit einem Lachen. Aus gutem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
22.09.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein mit Arbeitssieg gegen Chemnitz vor dem Derby gegen den Meeraner SV
Chemnitz II machte Lichtenstein – hier mit Patrick Herold (schwarzes Trikot) in Aktion – das Leben schwer.
Die Westsachsen haben am Sonntag gegen die Reserve des VfB Fortuna mit 3:2 gewonnen. Zwei Spieler mussten verletzt ausgewechselt werden.
Markus Pfeifer
27.09.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 27.09.2025
 4 Bilder
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
18.09.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein, Oberlungwitzer SV und Meeraner SV – wer kann am Wochenende jubeln?
In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball.
Die westsächsischen Teams sind im Punktspielbetrieb gefordert. Den nominell leichtesten Gegner hat die einzige Mannschaft des Trios mit Heimrecht.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
Mehr Artikel