Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fußballer des Meeraner SV haben ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Landesklasse am Sonntag mit einem 3:0-Erfolg untermauert.
Die Fußballer des Meeraner SV haben ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Landesklasse am Sonntag mit einem 3:0-Erfolg untermauert. Bild: Symbolbild: pixfly - stock.adobe.com
Die Fußballer des Meeraner SV haben ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Landesklasse am Sonntag mit einem 3:0-Erfolg untermauert.
Die Fußballer des Meeraner SV haben ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Landesklasse am Sonntag mit einem 3:0-Erfolg untermauert. Bild: Symbolbild: pixfly - stock.adobe.com
Glauchau
Fußball-Landesklasse: Meeraner SV tütet Heimsieg gegen Oelsnitzer FC in den ersten 17 Minuten ein
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen haben ihren Aufwärtstrend auch am achten Spieltag fortgesetzt. Der 3:0-Heimsieg vom Sonntag war für den Aufsteiger das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Die Messen waren am Sonntagnachmittag im Meeraner Richard-Hofmann-Stadion früh gelesen. Der 3:0-Erfolg des MSV am achten Spieltag der Fußball-Landesklasse gegen den Oelsnitzer FC stand bereits nach 17 Minuten fest. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Durch eine starke erste Halbzeit haben wir gleich die Weichen auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
16.10.2025
3 min.
Lokalmatadoren gegen Kult-Kicker: Zwei Spieler des Meeraner SV wollen Mario Basler an der Dartscheibe herausfordern
Joe Lino Müller und Christoph Otto vom Meeraner SV werden am Samstag auf Mario Basler (v.l.) treffen.
Als der ehemalige Fußball-Nationalspieler seine Bundesliga-Karriere beendete, waren Joe Lino Müller und Christoph Otto noch nicht geboren. Eine Basler-Story kennen sie genau – die der MSV-Coach wohl nicht gern hört.
Torsten Ewers
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
28.09.2025
4 min.
Von wegen schiedlich-friedlich: Rudelbildung und Platzverweis im Derby zwischen Meeraner SV und Fortschritt Lichtenstein nach Schlusspfiff
Nicht nur das Textil, sondern auch die Nerven wurden beim 1:1 zwischen Meerane und Lichtenstein strapaziert. Rene Horvarth (l.) erzielte den Treffer für den MSV und rieb sich bis zu seiner Auswechslung an Ben Schwabe (r.) und der SSV-Abwehr redlich auf.
In der Fußball-Landesklasse haben sich die beiden Teams am Sonntag die Punkte geteilt. Welchem MSV-Stürmer das Aluminium bei zwei potenziellen Traumtoren im Weg stand.
Philip Meyer
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
Mehr Artikel