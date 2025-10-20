Fußball-Landesklasse: Meeraner SV tütet Heimsieg gegen Oelsnitzer FC in den ersten 17 Minuten ein

Die Westsachsen haben ihren Aufwärtstrend auch am achten Spieltag fortgesetzt. Der 3:0-Heimsieg vom Sonntag war für den Aufsteiger das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Die Messen waren am Sonntagnachmittag im Meeraner Richard-Hofmann-Stadion früh gelesen. Der 3:0-Erfolg des MSV am achten Spieltag der Fußball-Landesklasse gegen den Oelsnitzer FC stand bereits nach 17 Minuten fest. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Durch eine starke erste Halbzeit haben wir gleich die Weichen auf...