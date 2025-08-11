Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maurice Fromm-Kruschel (r.) im Duell gegen Roland Fiebig von Marienberg. Der Meeraner erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.
Maurice Fromm-Kruschel (r.) im Duell gegen Roland Fiebig von Marienberg. Der Meeraner erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Bild: Andreas Kretschel
Maurice Fromm-Kruschel (r.) im Duell gegen Roland Fiebig von Marienberg. Der Meeraner erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.
Maurice Fromm-Kruschel (r.) im Duell gegen Roland Fiebig von Marienberg. Der Meeraner erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Fußball-Landesklasse: Meeraner SV zahlt zum Auftakt gegen FSV Motor Marienberg Lehrgeld
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Duell Westsachsenliga-Aufsteiger gegen Landesliga-Absteiger am ersten Spieltag fand einen klaren Sieger. Die Gäste aus Marienberg setzten ihren Matchplan knallhart um.

Der Meeraner SV ist direkt am ersten Spieltag auf dem harten Boden der Landesklasse-Realität aufgeschlagen. Gegen abgezockte Gäste vom FSV Motor Marienberg mussten sich die MSV-Kicker am Sonntag mit 1:4 geschlagen geben. „Marienberg war einfach abgezockter und hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagt MSV-Trainer Dennis Kloß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
06.08.2025
5 min.
Testspiel gegen den FSV Zwickau als Bonus: So startet Aufsteiger Meeraner SV in die Fußball-Landesklasse
Steffen Vogel (Mitte) hat den Meeraner SV nach einer furiosen Rückrunde zurück in die Landesklasse geführt.
Am Sonntag steht für die Westsachsen das erste Punktspiel 2025/26 auf dem Programm. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Vorbereitung sowie Stärken und Schwächen des Kaders.
Torsten Ewers
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.08.2025
5 min.
Warum der Meeraner SV im Testspiel für die Niederlage des FSV Zwickau in Eilenburg „büßen“ musste – und sich trotzdem freute
Nick Breitenbücher (links) erzielte für den FSV Zwickau gegen Meerane drei Treffer.
Die Schwäne gewannen am Mittwochabend deutlich 13:0 beim drei Klassen tiefer spielende Team. FSV-Coach Rico Schmitt erklärte die besonderen Umstände – und bei den Gastgebern lächelten selbst die Torhüter.
Torsten Ewers
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel