Fußball-Landesklasse: Meeraner SV zahlt zum Auftakt gegen FSV Motor Marienberg Lehrgeld

Das Duell Westsachsenliga-Aufsteiger gegen Landesliga-Absteiger am ersten Spieltag fand einen klaren Sieger. Die Gäste aus Marienberg setzten ihren Matchplan knallhart um.

Der Meeraner SV ist direkt am ersten Spieltag auf dem harten Boden der Landesklasse-Realität aufgeschlagen. Gegen abgezockte Gäste vom FSV Motor Marienberg mussten sich die MSV-Kicker am Sonntag mit 1:4 geschlagen geben. „Marienberg war einfach abgezockter und hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagt MSV-Trainer Dennis Kloß.