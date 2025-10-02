Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Fußball-Landesklasse: Mit Glück, Erfahrung und Bauchgefühl – das Elfmeterkiller-Trio des Oberlungwitzer SV

Marco Pohl, Noah Müller und Nicolas Kriebel (von links) teilen sich beim Oberlungwitzer SV die Spielzeit im Tor.
Marco Pohl, Noah Müller und Nicolas Kriebel (von links) teilen sich beim Oberlungwitzer SV die Spielzeit im Tor. Bild: Andreas Kretschel
Marco Pohl, Noah Müller und Nicolas Kriebel (von links) teilen sich beim Oberlungwitzer SV die Spielzeit im Tor.
Marco Pohl, Noah Müller und Nicolas Kriebel (von links) teilen sich beim Oberlungwitzer SV die Spielzeit im Tor. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Landesklasse: Mit Glück, Erfahrung und Bauchgefühl – das Elfmeterkiller-Trio des Oberlungwitzer SV
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der OSV hat gleich drei gute Torhüter im Aufgebot. „Freie Presse“ sprach mit ihnen über Vorbilder, ihr „Teilzeit“-Modell, Egos und Charaktere sowie das anstehende Spitzenspiel beim VfB Schöneck.

Gut und schlecht gleichermaßen – das lässt sich zu einer besonderen Statistik des Fußball-Landesklasse-Teams des Oberlungwitzer SV sagen. Sieben Pflichtspiele haben die Kicker inklusive Pokal in dieser Spielzeit in den Beinen – und schon dreimal zeigten die Unparteiischen dabei gegen den OSV „auf den Punkt“. Eine durchaus schlechte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
25.09.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Keine Katerstimmung – weshalb der Oberlungwitzer SV gegen Oelsnitz bereits am Samstag spielt
Die Fußballer aus Oberlungwitz wollen am Samstag doppelt feiern.
OSV-Fans aufgepasst: Die Westsachsen bitten diesmal einen Tag früher als gewohnt zum Heimspiel. Auf wen das Team dabei verzichten muss.
Markus Pfeifer
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
22.09.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Warum sich der Oberlungwitzer SV beim Oelsnitzer FC so wohl fühlt
Oberlungwitz hat sich beim Oelsnitzer FC erneut sehr treffsicher gezeigt.
In zwei Auswärtspartien haben die Westsachsen dem OFC insgesamt zwölf Treffer eingeschenkt. Der Platz liegt aber auch den OSV-Keepern sehr gut.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel