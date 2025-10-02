Fußball-Landesklasse: Mit Glück, Erfahrung und Bauchgefühl – das Elfmeterkiller-Trio des Oberlungwitzer SV

Hohenstein-Ernstthal
Der OSV hat gleich drei gute Torhüter im Aufgebot. „Freie Presse“ sprach mit ihnen über Vorbilder, ihr „Teilzeit“-Modell, Egos und Charaktere sowie das anstehende Spitzenspiel beim VfB Schöneck.
Gut und schlecht gleichermaßen – das lässt sich zu einer besonderen Statistik des Fußball-Landesklasse-Teams des Oberlungwitzer SV sagen. Sieben Pflichtspiele haben die Kicker inklusive Pokal in dieser Spielzeit in den Beinen – und schon dreimal zeigten die Unparteiischen dabei gegen den OSV „auf den Punkt“. Eine durchaus schlechte...
