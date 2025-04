Fußball-Landesklasse: Mülsen erwartet im Kampf um den Klassenerhalt eine schwere Aufgabe im Erzgebirge

Die Blau-Gelben gastieren am Sonntag beim SV Tanne Thalheim. Auch wenn die Vorzeichen andere sind, wollen sie an das Hinspielergebnis anknüpfen.

Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen wollen am Sonntag, 15 Uhr beim Tabellenzweiten SV Tanne Thalheim die ersten Auswärtspunkte in der Rückrunde sammeln. „Thalheim ist eine der spielstärksten Mannschaften in der Liga, wo wir uns keine individuellen Fehler leisten können“, sagt Trainer Sven Fritzsche. Nach zwei Niederlagen...