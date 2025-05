Fußball-Landesklasse: Mülsener Trainerduo kann wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt analysieren

Mit dem Heimsieg gegen Wilsdruff blieben die Blau-Gelben zum sechsten Mal in Folge ohne Niederlage. Dabei bewiesen sie am eher ungewohnten Samstag Moral und kämpften sich nach frühem Rückstand zurück.

Die Zeichen der Zeit scheinen bei den Landesklasse-Kickern des SV Blau-Gelb Mülsen angekommen zu sein. Im letzten und entscheidenden Saisondrittel finden die Westsachsen gerade zum richtigen Zeitpunkt wieder ihre Form. Am Samstag setzte sich das Team im Heimspiel gegen die SG Motor Wilsdruff am Ende 3:1 durch. Es war der dritte Sieg in den...