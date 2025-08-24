Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV kann nach spätem Siegtor jubeln

Beim 2:1-Erfolg gegen den FC Stollberg bewies der eingewechselte Stefan Rücker, dass er nach wie vor wichtig für die Mannschaft ist. Das erste Tor für die Platzherren hatte Pierre Grabandt erzielt.

Der Oberlungwitzer SV wäre am Sonntag fast für seine vergebenen Chancen bestraft worden. Doch am Ende hatte es doch noch geklappt: Kurz nach seiner Einwechslung war Routinier Stefan Rücker nach einem Freistoß mit aller Konsequenz zur Stelle. Per Kopf gelang das umjubelte Tor zum 2:1, nachdem zuvor gute Nerven gefragt waren. Denn der... Der Oberlungwitzer SV wäre am Sonntag fast für seine vergebenen Chancen bestraft worden. Doch am Ende hatte es doch noch geklappt: Kurz nach seiner Einwechslung war Routinier Stefan Rücker nach einem Freistoß mit aller Konsequenz zur Stelle. Per Kopf gelang das umjubelte Tor zum 2:1, nachdem zuvor gute Nerven gefragt waren. Denn der...