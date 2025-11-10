Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV lässt bei Eiche Reichenbrand zu viele Chancen liegen

Nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten sind die Gäste am Sonntag leer ausgegangen. Beim 1:2 kam der Anschlusstreffer von Top-Torjäger Pierre Grabandt letztlich einen Tick zu spät.

Obwohl die Auswärtsfahrt nur kurz war, hatte der Oberlungwitzer SV im Auswärtsspiel des Fußball-Landesklasse am Samstag auf dem kleinen Kunstrasen von Eiche Reichenbrand Startschwierigkeiten. Schon in der zweiten Minute legten die Gastgeber mit einem schönen Spielzug vor. In der 26. Minute hieß es dann auch schon 2:0. Torschütze war wie beim...