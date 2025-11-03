Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV lässt im Derby gegen Blau-Gelb Mülsen nichts anbrennen

Die Gastgeber wurden am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht. Warum das Team trotzdem ein paar Wunden zu lecken hat und was die Trainer zu dem Spiel sagen.

Viel gegensätzlicher konnte die Ausgangslage vor dem westsächsischen Derby in der Fußball-Landesklasse nicht sein: Der Oberlungwitzer SV mischt als Tabellendritter vorn mit, während Blau-Gelb Mülsen Schlusslicht ist. Hinzu kamen am Sonntag sechs verletzte oder kranke Spieler bei den Gästen, die dennoch einen Plan hatten. „Die Null sollte...