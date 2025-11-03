Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
OSV-Spieler Luca Winter (links), der zum 1:0 gegen Mülsen traf, gratuliert Ilirjan Tavani zum vorentscheidenden 2:0.
OSV-Spieler Luca Winter (links), der zum 1:0 gegen Mülsen traf, gratuliert Ilirjan Tavani zum vorentscheidenden 2:0. Bild: Markus Pfeifer
OSV-Spieler Luca Winter (links), der zum 1:0 gegen Mülsen traf, gratuliert Ilirjan Tavani zum vorentscheidenden 2:0.
OSV-Spieler Luca Winter (links), der zum 1:0 gegen Mülsen traf, gratuliert Ilirjan Tavani zum vorentscheidenden 2:0. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV lässt im Derby gegen Blau-Gelb Mülsen nichts anbrennen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gastgeber wurden am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht. Warum das Team trotzdem ein paar Wunden zu lecken hat und was die Trainer zu dem Spiel sagen.

Viel gegensätzlicher konnte die Ausgangslage vor dem westsächsischen Derby in der Fußball-Landesklasse nicht sein: Der Oberlungwitzer SV mischt als Tabellendritter vorn mit, während Blau-Gelb Mülsen Schlusslicht ist. Hinzu kamen am Sonntag sechs verletzte oder kranke Spieler bei den Gästen, die dennoch einen Plan hatten. „Die Null sollte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
15.09.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV zittert gegen Irfersgrün bis zum Schlusspfiff
Nico Körner (Mitte) erzielte in dieser Szene das zwischenzeitliche 2:1 für den Oberlungwitzer SV.
Der Heimsieg der Westsachsen gegen den Tabellenletzten war ein hartes Stück Arbeit. Wer dabei zum Matchwinner wurde.
Markus Pfeifer
05.10.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: VfB Schöneck ist zu stark – Oberlungwitzer SV kassiert im Spitzenspiel erste Saisonniederlage
Beim VfB Schöneck kassierte der Oberlungwitzer SV (im Bild: Kapitän Nils Leuschner) seine erste Saisonniederlage.
Die Westsachsen mussten sich am Sonntag mit 1:3 geschlagen geben. Wie Trainer Dmitrij Lascenko das Ergebnis einordnet.
Florian Wißgott
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel