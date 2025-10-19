Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV siegt nach Startschwierigkeiten und lauten Worten des Trainers

Glauchau
Beim Heimspiel gegen den BSC Freiberg hatte Dimitrij Lascenko in der Halbzeit noch einiges an seiner Mannschaft zu kritisieren. Nach dem Wechsel wurde es dann doch noch etwas mit dem fünften Dreier.
Die Sachsenklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV haben am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg gegen den BSC Freiberg ihren dritten Tabellenplatz in der Staffel West behauptet. Dabei fanden die Hausherren zunächst nur schwer ins Spiel. Von Beginn an wirkten sie im Aufbauspiel unsicher, sodass nahezu jeder Angriffsversuch bereits weit vor dem...
