Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV siegt nach Startschwierigkeiten und lauten Worten des Trainers
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Heimspiel gegen den BSC Freiberg hatte Dimitrij Lascenko in der Halbzeit noch einiges an seiner Mannschaft zu kritisieren. Nach dem Wechsel wurde es dann doch noch etwas mit dem fünften Dreier.

Die Sachsenklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV haben am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg gegen den BSC Freiberg ihren dritten Tabellenplatz in der Staffel West behauptet. Dabei fanden die Hausherren zunächst nur schwer ins Spiel. Von Beginn an wirkten sie im Aufbauspiel unsicher, sodass nahezu jeder Angriffsversuch bereits weit vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
05.10.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: VfB Schöneck ist zu stark – Oberlungwitzer SV kassiert im Spitzenspiel erste Saisonniederlage
Beim VfB Schöneck kassierte der Oberlungwitzer SV (im Bild: Kapitän Nils Leuschner) seine erste Saisonniederlage.
Die Westsachsen mussten sich am Sonntag mit 1:3 geschlagen geben. Wie Trainer Dmitrij Lascenko das Ergebnis einordnet.
Florian Wißgott
18:39 Uhr
3 min.
Erneut keine Punkte: Freiberger Fußballer belohnen sich nicht für dominante 1. Halbzeit
Viele Chancen, aber nur ein Tor: Die BSC-Kicker um Lukas Erler und Lukas Böhme (h.) unterlagen in Oberlungwitz mit 1:2.
Die Landesklasse-Kicker des BSC Freiberg haben beim Oberlungwitzer SV mit 1:2 (1:0) verloren. Dabei hatten die Gäste den Tabellendritten 45 Minuten lang fast an die Wand gespielt.
Steffen Bauer
Mehr Artikel