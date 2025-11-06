Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für den ESV Lok Zwickau und Blau-Gelb Mülsen stehen in der Fußball-Landesklasse Heimspiele auf dem Programm.
Für den ESV Lok Zwickau und Blau-Gelb Mülsen stehen in der Fußball-Landesklasse Heimspiele auf dem Programm. Bild: Symbolbild: Sergey Nivens - stock.adobe.com
Für den ESV Lok Zwickau und Blau-Gelb Mülsen stehen in der Fußball-Landesklasse Heimspiele auf dem Programm.
Für den ESV Lok Zwickau und Blau-Gelb Mülsen stehen in der Fußball-Landesklasse Heimspiele auf dem Programm. Bild: Symbolbild: Sergey Nivens - stock.adobe.com
Zwickau
Fußball-Landesklasse: Premiere für den ESV Lok Zwickau
Redakteur
Von Reiner Thümmler, Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Heimspiel gegen Irfersgrün sind die Rollen am Sonntag klar verteilt. Das gilt parallel auch auf dem Platz von Blau-Gelb Mülsen.

Die Fußballer des ESV Lok Zwickau erleben am Sonntag, 14 Uhr eine Premiere: Erstmals trifft der Verein in einem Punktspiel der Landesklasse auf den BSV Irfersgrün. Die Ausgangslage ist klar, denn die Gastgeber stehen mit 19 Punkten auf Rang 4 deutlich vor Irfersgrün mit fünf Zählern an drittletzter Position „Wir werden die Favoritenrolle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
3 min.
Warum Blau-Gelb Mülsen gegen Lok Zwickau zu einem besonderen Duell an der Seitenlinie wird
Silvio Herbst (links) trifft mit Lok Zwickau am Sonntag auf die Mannschaft des SV Blau-Gelb Mülsen um Sven Döhler (rechts).
Das Westsachsenderby der Fußball-Landesklasse hat es in sich. Der Zwickauer Trainer hat einst noch selbst unter dem Mülsener Coach gespielt. „Freie Presse“ hat beide zu dieser Konstellation befragt.
Reiner Thümmler
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
21.08.2025
1 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau muss zum starken Aufsteiger ins Vogtland
Am Wochenende steht der zweite Spieltag in der Fußball-Landesklasse auf dem Programm. Symbolbild: pixfly - stock.adobe.com
Eine schwere Aufgabe erwartet die Marienthaler im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison. Parallel kommt es auch in Mülsen zu einem interessanten Duell.
Reiner Thümmler
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:25 Uhr
5 min.
Schikane im Job, Attacke im Netz - Studie sieht mehr Mobbing
Im Netz und im realen Leben - oft am Arbeitsplatz - wird laut Studie zunehmend schikaniert, diffamiert, beleidigt. (Symbolbild)
Ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung hat laut Befragung Mobbing oder Cybermobbing erlebt. Jüngere sind oft Zielscheibe. Was macht das mit Betroffenen und warum werden viele Opfer später Täter?
Yuriko Wahl-Immel, dpa
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
Mehr Artikel