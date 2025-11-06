Fußball-Landesklasse: Premiere für den ESV Lok Zwickau

Im Heimspiel gegen Irfersgrün sind die Rollen am Sonntag klar verteilt. Das gilt parallel auch auf dem Platz von Blau-Gelb Mülsen.

Die Fußballer des ESV Lok Zwickau erleben am Sonntag, 14 Uhr eine Premiere: Erstmals trifft der Verein in einem Punktspiel der Landesklasse auf den BSV Irfersgrün. Die Ausgangslage ist klar, denn die Gastgeber stehen mit 19 Punkten auf Rang 4 deutlich vor Irfersgrün mit fünf Zählern an drittletzter Position „Wir werden die Favoritenrolle...