Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Max Gehrmann (r.) war mit 16 Treffern vergangene Saison bester Torschütze bei Fortschritt Lichtenstein. Auch in der neuen Spielzeit soll er zu den Stützen des Teams zählen.
Max Gehrmann (r.) war mit 16 Treffern vergangene Saison bester Torschütze bei Fortschritt Lichtenstein. Auch in der neuen Spielzeit soll er zu den Stützen des Teams zählen. Bild: Andreas Kretschel
Max Gehrmann (r.) war mit 16 Treffern vergangene Saison bester Torschütze bei Fortschritt Lichtenstein. Auch in der neuen Spielzeit soll er zu den Stützen des Teams zählen.
Max Gehrmann (r.) war mit 16 Treffern vergangene Saison bester Torschütze bei Fortschritt Lichtenstein. Auch in der neuen Spielzeit soll er zu den Stützen des Teams zählen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Landesklasse: Setzt Fortschritt Lichtenstein seine gute Rückrunde in der neuen Saison fort?
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue Spielzeit beginnt für die Westsachsen direkt mit einem Derby. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Vorbereitung sowie Stärken und Schwächen des Kaders.

Gleich zum Auftakt der neuen Saison ist Derbyzeit in der Fußball-Landesklasse in Lichtenstein. Fortschritt spielt am Sonntag, 15 Uhr, gegen Blau-Gelb Mülsen – und hat da etwas gut zu machen. Denn das letzte Aufeinandertreffen im April ging zuhause mit 0:2 verloren und war die einzige Pleite in einer ansonsten bärenstarken Rückrunde, in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
16:45 Uhr
5 min.
Wechselbörse Westsachsen: Das sind die Sommer-Neuzugänge vom FSV Zwickau bis zur Fußball-Kreisoberliga
Der FSV Zwickau hat mit mehreren neuen Gesichtern die Saisonvorbereitung aufgenommen. Die Wechselbörse der „Freien Presse“ informiert auch über Zu- und Abgänge auf Landes- und Kreisebene.
Der Überblick der „Freien Presse“ steht seit einer Woche online. Seitdem sind in beinahe allen Ligen weitere Spielerwechsel dazugekommen. Das ist der neueste Stand.
Monty Gräßler, Torsten Ewers
14.07.2025
3 min.
Fortschritt Lichtenstein geht mit vier Neuzugängen in die Saisonvorbereitung
Fortschritt-Trainer Julius Michel (im roten T-Shirt) hat für sein Team eine anspruchsvolle Vorbereitung mit vielen Tests geplant.
Die Landesklasse-Fußballer wollen in der neuen Saison ihre starke Rückrunde bestätigen. Dafür wird bis zum ersten Pflichtspiel und sogar darüber hinaus fleißig getestet.
Markus Pfeifer
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel