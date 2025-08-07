Fußball-Landesklasse: Setzt Fortschritt Lichtenstein seine gute Rückrunde in der neuen Saison fort?

Hohenstein-Ernstthal
Die neue Spielzeit beginnt für die Westsachsen direkt mit einem Derby. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über die Vorbereitung sowie Stärken und Schwächen des Kaders.
Gleich zum Auftakt der neuen Saison ist Derbyzeit in der Fußball-Landesklasse in Lichtenstein. Fortschritt spielt am Sonntag, 15 Uhr, gegen Blau-Gelb Mülsen – und hat da etwas gut zu machen. Denn das letzte Aufeinandertreffen im April ging zuhause mit 0:2 verloren und war die einzige Pleite in einer ansonsten bärenstarken Rückrunde, in der...
