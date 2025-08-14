Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Fußball-Landesklasse: „Spätstarter“ des Oberlungwitzer SV wollen sich vom Kantersieg aus der Vorsaison nicht blenden lassen

Nico Körner (beim Schuss) ist einer der Führungsspieler im jungen OSV-Team.
Nico Körner (beim Schuss) ist einer der Führungsspieler im jungen OSV-Team. Bild: Markus Pfeifer
Nico Körner (beim Schuss) ist einer der Führungsspieler im jungen OSV-Team.
Nico Körner (beim Schuss) ist einer der Führungsspieler im jungen OSV-Team. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Landesklasse: „Spätstarter“ des Oberlungwitzer SV wollen sich vom Kantersieg aus der Vorsaison nicht blenden lassen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim SC Syrau bestreitet der OSV am Samstag sein erstes Saisonspiel. Welche Spieler neu im Kader sind und auf welche Abwehrkante der Verein vorerst verzichten muss.

Als bekannt wurde, dass der Oberlungwitzer SV genau wie der Auftaktgegner SC Syrau in der ersten Runde des Fußball-Sachsenpokals ein Freilos hat, entschieden sich die Verantwortlichen beider Teams, dass sie das erste Punktspiel der Landesklasse-Saison auf diesen Samstag, 15 Uhr, legen. Während die anderen Liga-Vertreter bereits am vergangenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
10.07.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer Stürmer wechselt zu einem Liga-Rivalen
Niklas Herold (rechts), hier beim Derby in Lichtenstein, verlässt den Oberlungwitzer SV.
Beim OSV beginnt nächste Woche die Saisonvorbereitung. Mehrere junge Spieler rücken aus dem Nachwuchs auf. Auf der anderen Seite kommt zu den zwei bekannten Abgängen ein dritter hinzu.
Markus Pfeifer
09.08.2025
5 min.
Wechselbörse Westsachsen: Das sind die Sommer-Neuzugänge vom FSV Zwickau bis zur Fußball-Kreisoberliga
Der FSV Zwickau hat mit mehreren neuen Gesichtern die Saisonvorbereitung aufgenommen. Die Wechselbörse der „Freien Presse“ informiert auch über Zu- und Abgänge auf Landes- und Kreisebene.
Der Überblick der „Freien Presse“ steht seit einer Woche online. Seitdem sind in beinahe allen Ligen weitere Spielerwechsel dazugekommen. Das ist der neueste Stand.
Monty Gräßler, Torsten Ewers
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel