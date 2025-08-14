Fußball-Landesklasse: „Spätstarter“ des Oberlungwitzer SV wollen sich vom Kantersieg aus der Vorsaison nicht blenden lassen

Beim SC Syrau bestreitet der OSV am Samstag sein erstes Saisonspiel. Welche Spieler neu im Kader sind und auf welche Abwehrkante der Verein vorerst verzichten muss.

Als bekannt wurde, dass der Oberlungwitzer SV genau wie der Auftaktgegner SC Syrau in der ersten Runde des Fußball-Sachsenpokals ein Freilos hat, entschieden sich die Verantwortlichen beider Teams, dass sie das erste Punktspiel der Landesklasse-Saison auf diesen Samstag, 15 Uhr, legen. Während die anderen Liga-Vertreter bereits am vergangenen...