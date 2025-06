Fußball-Landesklasse: SV Blau-Gelb Mülsen kämpft gegen den VfB Auerbach II ums Überleben

Zwei Spiele vor Saisonende ist das Team aus Westsachsen im Abstiegskampf auch auf Schützenhilfe angewiesen. Die eigene Hausaufgabe ist nach drei Jahren ohne Sieg gegen die Vogtländer keine leichte.

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesklasse geht es für die Kicker des SV Blau-Gelb Mülsen um alles. Am Sonntag ab 15 Uhr gastiert die zweite Mannschaft des VfB Auerbach auf dem Platz an der Badstraße. Für die Hausherren auf Tabellenrang 14 gilt: Nur ein Sieg zählt. Bei einer Niederlage gegen den Tabellenachten aus dem Vogtland und dann...