Fußball-Landesklasse: Überwindet der Oberlungwitzer SV seine Ladehemmung?

Hohenstein-Ernstthal
Drei Spiele sind nach der Winterpause absolviert, doch für den Tabellensechsten stand dabei kein eigenes Tor zu Buche. Jetzt geht es gegen einen Konkurrenten, der dem Team in dieser Saison schon lag.
Die Winterpause, sie scheint dem Oberlungwitzer SV nicht unbedingt gut getan zu haben. Drei Spiele absolvierte der Tabellensechste in der Fußball-Landesklasse seitdem, dreimal stand dabei kein eigenes Tor zu Buche. Gepunktet wurde nur beim 0:0 im Derby gegen Fortschritt Lichtenstein. „Wir haben definitiv etwas gut zu machen. Zu Hause muss jetzt...
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