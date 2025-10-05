Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Fußball-Landesklasse: VfB Schöneck ist zu stark – Oberlungwitzer SV kassiert im Spitzenspiel erste Saisonniederlage

Beim VfB Schöneck kassierte der Oberlungwitzer SV (im Bild: Kapitän Nils Leuschner) seine erste Saisonniederlage.
Beim VfB Schöneck kassierte der Oberlungwitzer SV (im Bild: Kapitän Nils Leuschner) seine erste Saisonniederlage. Bild: Johannes Schmidt
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Landesklasse: VfB Schöneck ist zu stark – Oberlungwitzer SV kassiert im Spitzenspiel erste Saisonniederlage
Von Florian Wißgott
Die Westsachsen mussten sich am Sonntag mit 1:3 geschlagen geben. Wie Trainer Dmitrij Lascenko das Ergebnis einordnet.

Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit. In der Fußball-Landesklasse lag der bis dato ungeschlagene Oberlungwitzer SV im Spitzenspiel beim Tabellenführer VfB Schöneck mit 1:3 im Hintertreffen, als Pierre Grabandt einen Nachschuss aus kurzer Distanz links am Kasten der Vogtländer vorbeischoss. „Dass wir diese Chance ausgelassen haben, war...
