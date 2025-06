Fußball-Landesklasse: Warum beim erfolgreichen Klassenerhalt für Blau-Gelb Mülsen auch eine große Portion Wehmut mitgespielt hat

Mit einem überzeugenden Sieg im letzten Pflichtspiel der Saison haben sich die Kicker aus Westsachsen den Verbleib auf Landesebene gesichert. Jetzt aber wartet eine einschneidende Veränderung.

Der Jubel, er kam am Samstagnachmittag auf dem Fußballplatz an der Mülsener Badstraße mit einigen Minuten Verspätung. Das lag nicht an den hochsommerlichen Temperaturen, denen die Kicker des gastgebenden SV Blau-Gelb Mülsen und vom BSC Freiberg im letzten Punktspiel der Saison in der Landesklasse West zuvor über 90 Minuten getrotzt hatten....