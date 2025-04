Fußball-Landesklasse: Was der Oberlungwitzer SV im Kampf um den Klassenerhalt benötigt

Die Westsachsen treten am Samstag in Mittweida an. Für Fortschritt Lichtenstein zählt einen Tag später in Chemnitz nur ein Sieg.

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Annaberg und einem spielfreien Wochenende geht es nun für die Landesklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV im Abstiegskampf weiter. Nachdem die Nachbarn aus Lichtenstein durch ihr 2:2 im Nachholspiel gegen Auerbach II mit nun 23 Punkten vorbeigezogen sind, ist der OSV mit 22... Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Annaberg und einem spielfreien Wochenende geht es nun für die Landesklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV im Abstiegskampf weiter. Nachdem die Nachbarn aus Lichtenstein durch ihr 2:2 im Nachholspiel gegen Auerbach II mit nun 23 Punkten vorbeigezogen sind, ist der OSV mit 22...