  • Fußball-Landesklasse: Westsachsenderby zwischen Blau-Gelb Mülsen und Fortschritt Lichtenstein eröffnet Rückrunde

Die Lichtensteiner Lukas Wilczynski (7) und Max Gehrmann (9) erzielten beim 2:1-Hinspielspiel über Mülsen beide Tore.
Die Lichtensteiner Lukas Wilczynski (7) und Max Gehrmann (9) erzielten beim 2:1-Hinspielspiel über Mülsen beide Tore. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Fußball-Landesklasse: Westsachsenderby zwischen Blau-Gelb Mülsen und Fortschritt Lichtenstein eröffnet Rückrunde
Von Philip Meyer
Bei allen fünf westsächsischen Mannschaften aus der Landesklasse rollt am kommenden Wochenende wieder der Ball. Neben einem direkten Duell wird der Rückrundenauftakt eine erste Standortbestimmung.

Nach 76 Tagen Pause wird es in der Fußball-Landesklasse am kommenden Wochenende für alle Teams zum Rückrundenauftakt wieder ernst. Als Höhepunkt aus westsächsischer Sicht hält der 16. Spieltag gleich ein Derby zwischen dem SV Blau-Gelb Mülsen und SSV Fortschritt Lichtenstein bereit. Die Gäste aus Lichtenstein bestritten bereits am...
