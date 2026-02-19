Fußball-Landesklasse: Westsachsenderby zwischen Blau-Gelb Mülsen und Fortschritt Lichtenstein eröffnet Rückrunde

Zwickau
Bei allen fünf westsächsischen Mannschaften aus der Landesklasse rollt am kommenden Wochenende wieder der Ball. Neben einem direkten Duell wird der Rückrundenauftakt eine erste Standortbestimmung.
Nach 76 Tagen Pause wird es in der Fußball-Landesklasse am kommenden Wochenende für alle Teams zum Rückrundenauftakt wieder ernst. Als Höhepunkt aus westsächsischer Sicht hält der 16. Spieltag gleich ein Derby zwischen dem SV Blau-Gelb Mülsen und SSV Fortschritt Lichtenstein bereit. Die Gäste aus Lichtenstein bestritten bereits am...
