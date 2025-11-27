Fußball-Landesklasse: Wieso der ESV Lok Zwickau als Favorit ins Duell der Absteiger geht

Zwickau
In der vergangenen Saison standen sich die Marienthaler und Marienberg noch in der Landesliga gegenüber. Für Blau-Gelb Mülsen wird es hingegen im nächsten Kellerduell ernst.
Zum Duell der beiden Landesliga-Absteiger kommt es am Sonntag am vorletzten Spieltag dieses Kalenderjahres in der Fußball-Landesklasse West. Die Favoritenrolle liegt dabei ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum Marienthal bei den Gastgebern vom ESV Lok Zwickau. Mit 26 Punkten hat sich das Team im oberen Tabellendrittel festgesetzt,...
