Fußball-Oberliga: Beim VfB Empor Glauchau liegt vor dem Duell gegen den Bischofswerdaer FV in der Ruhe die Kraft

Vor dem Heimspiel am Sonntag stehen die Westsachsen auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Wie die Stimmung im Team ist – und welche beiden Spieler vergangene Saison kurz das Trikot des Gegners trugen.

Für die Fußballer des VfB Empor Glauchau ist der Oktober in den Punktspielen der Oberliga Süd alles andere als golden gewesen. Während im Sachsenpokal der FSV Oderwitz (Sachsenklasse Ost) souverän mit 5:0 bezwungen wurde und die Achtelfinal-Auslosung mit dem FSV Zwickau ein großes Los bereithielt, fuhren die Glauchauer in der Liga in drei...