Fußball-Oberliga: VfB Empor Glauchau schöpft trotz Niederlage Mut für die Derbys

Glauchau
Mit einer deutlich veränderten Startelf mussten die Westsachsen am Sonntag beim Tabellendritten Halberstadt antreten. Für eine Sache verdienten sich die Kicker deshalb viel Lob.
Das Beste aus der schwierigen Personallage gemacht und sich beim Favoriten gut verkauft – so ließ sich am Sonntagnachmittag der Auftritt der Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau zusammenfassen. Zwar kehrten die Westsachsen mit einer 1:3-Niederlage von der Partie beim VfB Germania Halberstadt zurück, allzuviel vorzuwerfen hatten sich die...
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