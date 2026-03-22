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Marian Albustin (M.) geriet in dieser Szene ein wenig in Schieflage, am Ende verlor der VfB Empor Glauchau in Halberstadt 1:3.
Marian Albustin (M.) geriet in dieser Szene ein wenig in Schieflage, am Ende verlor der VfB Empor Glauchau in Halberstadt 1:3. Foto: Patrick Jahn/VfB Empor Glauchau
Marian Albustin (M.) geriet in dieser Szene ein wenig in Schieflage, am Ende verlor der VfB Empor Glauchau in Halberstadt 1:3.
Marian Albustin (M.) geriet in dieser Szene ein wenig in Schieflage, am Ende verlor der VfB Empor Glauchau in Halberstadt 1:3. Foto: Patrick Jahn/VfB Empor Glauchau
Glauchau
Fußball-Oberliga: VfB Empor Glauchau schöpft trotz Niederlage Mut für die Derbys
Redakteur
Von Anika Zimny
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Mit einer deutlich veränderten Startelf mussten die Westsachsen am Sonntag beim Tabellendritten Halberstadt antreten. Für eine Sache verdienten sich die Kicker deshalb viel Lob.

Das Beste aus der schwierigen Personallage gemacht und sich beim Favoriten gut verkauft – so ließ sich am Sonntagnachmittag der Auftritt der Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau zusammenfassen. Zwar kehrten die Westsachsen mit einer 1:3-Niederlage von der Partie beim VfB Germania Halberstadt zurück, allzuviel vorzuwerfen hatten sich die...
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