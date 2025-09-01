Fußball-Sachsenklasse: Blau-Gelb Mülsen wird erster Auswärtspunkt in Oelsnitz in letzter Sekunde entrissen

Die Mülsener haben am Sonntag die zweite Saisonniederlage in dritten Spiel hinnehmen müssen. Mit dem 0:1 beim Aufsteiger im Erzgebirge misslang zugleich die Generalprobe für den Sachsenpokal-Kracher.

Auch die zweite Auswärtsfahrt der noch jungen Landesklasse-Saison war für die Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen nicht von Erfolg gekrönt. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Lichtenstein traten die Westsachsen die Heimreise am Sonntag aus Oelsnitz im Erzgebirge mit einer 0:1-Pleite im Gepäck an. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten...