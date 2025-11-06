Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein, Meeraner SV und Oberlungwitzer SV sind auswärts gefordert

Zwei der westsächsischen Teams haben am Sonntag jedoch keine lange Fahrt vor sich. Der MSV läuft bereits am Samstag auf.

In der Fußball-Sachsenklasse stehen für die Teams aus Lichtenstein, Meerane und Oberlungwitz am Wochenende Auswärtsspiele auf dem Programm. Allzu weit fahren müssen zumindest die Kicker von Fortschritt Lichtenstein nicht, denn die Partie findet beim Aufsteiger Oelsnitzer FC im Erzgebirge statt (Entfernung circa 7 Kilometer). Der OFC hat schon...