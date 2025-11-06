Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lichtenstein und Oberlungwitz haben in der Fußball-Sachsenklasse trotz Auswärtsspielen keine langen Fahrten vor sich.
Lichtenstein und Oberlungwitz haben in der Fußball-Sachsenklasse trotz Auswärtsspielen keine langen Fahrten vor sich. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein, Meeraner SV und Oberlungwitzer SV sind auswärts gefordert
Redakteur
Von Markus Pfeifer, Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei der westsächsischen Teams haben am Sonntag jedoch keine lange Fahrt vor sich. Der MSV läuft bereits am Samstag auf.

In der Fußball-Sachsenklasse stehen für die Teams aus Lichtenstein, Meerane und Oberlungwitz am Wochenende Auswärtsspiele auf dem Programm. Allzu weit fahren müssen zumindest die Kicker von Fortschritt Lichtenstein nicht, denn die Partie findet beim Aufsteiger Oelsnitzer FC im Erzgebirge statt (Entfernung circa 7 Kilometer). Der OFC hat schon...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:25 Uhr
5 min.
Schikane im Job, Attacke im Netz - Studie sieht mehr Mobbing
Im Netz und im realen Leben - oft am Arbeitsplatz - wird laut Studie zunehmend schikaniert, diffamiert, beleidigt. (Symbolbild)
Ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung hat laut Befragung Mobbing oder Cybermobbing erlebt. Jüngere sind oft Zielscheibe. Was macht das mit Betroffenen und warum werden viele Opfer später Täter?
Yuriko Wahl-Immel, dpa
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
11.09.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Nehmen Meerane, Oberlungwitz und Lichtenstein den Pokalschwung mit?
Oberlungwitz mit Pierre Grabandt (rot) und Lichtenstein mit Ben Schwabe haben nach dem Derby vor rund zwei Wochen mit Haken und Ösen nun erneut schwierige Aufgaben vor der Brust.
Der MSV und der OSV bekommen am Sonntag jeweils Besuch aus dem Vogtland. Fortschritt reist zum Spitzenspiel ins Erzgebirge. Für welchen Spieler die Partie eine besondere ist.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
18.09.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Fortschritt Lichtenstein, Oberlungwitzer SV und Meeraner SV – wer kann am Wochenende jubeln?
In der Fußball-Landesklasse West rollt am Sonntag unter anderem in Lichtenstein der Ball.
Die westsächsischen Teams sind im Punktspielbetrieb gefordert. Den nominell leichtesten Gegner hat die einzige Mannschaft des Trios mit Heimrecht.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
