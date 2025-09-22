Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein mit Arbeitssieg gegen Chemnitz vor dem Derby gegen den Meeraner SV

Die Westsachsen haben am Sonntag gegen die Reserve des VfB Fortuna mit 3:2 gewonnen. Zwei Spieler mussten verletzt ausgewechselt werden.

Das Heimspiel gegen den überraschend spielstarken Aufsteiger VfB Fortuna Chemnitz II war für die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein am Sonntag nicht nur aufgrund der Sommerhitze eine Herausforderung. In Abwesenheit von Trainer Julius Michel gab es zwar die frühe Führung durch Max Gehrmann, doch mit zunehmender Spieldauer und...