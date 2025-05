Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein und Oberlungwitzer SV drehen nach Startschwierigkeiten auf

Beide Vereine haben am 27. Spieltag wichtige Siege eingefahren und können für ein weiteres Jahr auf Landesebene planen. Ein besonderer Coup gelang dabei dem Lichtensteiner Routinier Rico Bär.

Mittlerweile haben die Landesklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein schon „Jubel-Routine“, denn es läuft derzeit rund. Im Heimspiel gegen Eiche Reichenbrand sorgte der eingewechselte Dominik Weis in der 90. Minute per Konter für den Schlusspunkt zum 4:1. Doch so klar, wie das Endergebnis war, verlief das Spiel zwischen dem...