Fußball-Sachsenklasse: Fortschritt Lichtenstein und Oberlungwitzer SV empfangen ihre Tabellennachbarn

In der Sachsenklasse wollen die Fußballer von Fortschritt Lichtenstein ihren Aufwärtstrend bestätigen. Als Siebter der Tabelle mit 39 Zählern empfangen sie die punktgleiche SG Motor Wilsdruff, die einen Platz besser ist. In der Hinrunde gab es ein 0:0. Wer gewinnt, kann sogar noch vom Bronzerang träumen. Anpfiff in Lichtenstein ist am Sonntag...