Lukas Wilczynski (beim Schuss) und seine Mitspieler aus Lichtenstein empfangen am Samstag den BSC Freiberg. Bild: Andreas Kretschel
Lukas Wilczynski (beim Schuss) und seine Mitspieler aus Lichtenstein empfangen am Samstag den BSC Freiberg. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Sachsenklasse: Lichtenstein, Oberlungwitz und Meerane hoffen auf milderes Wetter
Redakteur
Von Markus Pfeifer, Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 14. Spieltag haben Fortschritt Lichtenstein und der MSV Heimrecht. Der OSV will seinen Gegner auswärts nicht unterschätzen.

Das Wetter hat am vergangenen Wochenende einigen Teams aus der Fußball-Sachsenklasse einen Strich durch die Rechnung gemacht. So mussten unter anderem Lichtenstein und Oberlungwitz pausieren. An diesem Wochenende soll es besser laufen – auch für Meerane, die zuletzt zweimal abgeschossen wurden.
