Fußball-Sachsenklasse: Lichtenstein, Oberlungwitz und Meerane hoffen auf milderes Wetter

Am 14. Spieltag haben Fortschritt Lichtenstein und der MSV Heimrecht. Der OSV will seinen Gegner auswärts nicht unterschätzen.

Das Wetter hat am vergangenen Wochenende einigen Teams aus der Fußball-Sachsenklasse einen Strich durch die Rechnung gemacht. So mussten unter anderem Lichtenstein und Oberlungwitz pausieren. An diesem Wochenende soll es besser laufen – auch für Meerane, die zuletzt zweimal abgeschossen wurden.