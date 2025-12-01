Fußball-Sachsenklasse: Meeraner SV beendet Durststrecke gegen Eiche Reichenbrand

Glauchau
Nach zuletzt drei Niederlagen hat der MSV am Sonntag wieder einmal gewonnen. Wer dabei überraschend zunächst auf der Bank saß – und dennoch einen großen Anteil am Erfolg hatte.
Bisher stand Fußballer Fabian Erler in der laufenden Saison in allen Sachsenklasse-Partien des Meeraner SV in der Startelf. Am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Eiche Reichenbrand war es für den MSV-Kapitän und besten Torjäger der Westsachsen (5 Treffer) also eine ungewohnte Perspektive, den Anstoß von der Bank aus zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.